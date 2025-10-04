В Киргизии законопроект о возвращении смертной казни могут вынести на референдум

Президент республики Садыр Жапаров допустил, что этот вопрос может быть решен всенародным голосованием

Президент Киргизии Садыр Жапаров © Гавриил Григоров/ ТАСС

БИШКЕК, 4 октября. /ТАСС/. Законопроект о возвращении в Киргизии смертной казни может быть вынесен на референдум. Об этом заявил в Бишкеке президент республики Садыр Жапаров в интервью государственному информагентству Кабар.

"Законопроект о внесении изменений в конституцию сначала будет вынесен на общественное обсуждение. После этого Конституционный суд даст заключение по законопроекту о внесении изменений в конституцию. Законопроект может быть принят на референдуме", - сказал он.

По его словам, данный вопрос может быть решен "путем всенародного голосования". Президент напомнил, что сейчас смертная казнь в Киргизии запрещена и каждый человек имеет право на жизнь.

"Если большинство народа это поддержит, то новоизбранный Жогорку Кенеш (Верховный совет) должен принять законы о выходе из международных договоров и внесении изменений в действующие трудовые кодексы и законы", - пояснил глава государства.

Жапаров предложил вернуть в Киргизии смертную казнь за особо тяжкие преступления после произошедшего в республике несколько дней назад резонансного убийства 17-летней девушки. Пресс-секретарь киргизского лидера Аскат Алагозов сообщил, что президент поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин. "В частности, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин", - пояснил он.

Впервые двухлетний мораторий на смертную казнь в Киргизии был введен в 1998 году, впоследствии он несколько раз продлевался. В 2007 году в конституцию были внесены поправки, которые исключили применение в стране смертной казни.