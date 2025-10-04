Во дворе парламента Грузии в преддверии митинга заметили спецназ

На площади Свободы стоят эвакуаторы автомобилей

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Егиков/ ТАСС

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Отряды сил специального назначения замечены во внутреннем дворе парламента Грузии в Тбилиси на проспекте Руставели в преддверии митинга, назначенного оппозицией на вечер. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Несколько сотен силовиков прибыли на место со специальным снаряжением. Во двор парламента периодически въезжают полицейские машины, а также автобусы. На площади Свободы, которая примыкает к проспекту Руставели, замечены эвакуаторы автомобилей. Спецтехники МВД там нет.

Ранее МВД Грузии распространило заявление с призывом к митингующим на запланированной акции не выходить за рамки закона. В противном случае в отношении нарушителей будут приняты меры, предусмотренные законом.

4 сентября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. В этот день оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста в центре Тбилиси с целью "мирного свержения власти". Власти Грузии неоднократно предупреждали организаторов акции, что правонарушения будут наказываться по всей строгости закона. Ранее за призывы к свержению власти были задержаны бывший глава основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и другой член партии, депутат тбилисского городского собрания Звиад Куправа.