В Тбилиси оппозиция возводит сцену у здания городского собрания для протестов

По заявлению оппозиционных сил, планируется "мирное свержение власти"

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Грузинская оппозиция, планирующая 4 октября, в день проведения в стране муниципальных выборов, масштабную акцию протеста, возводит сцену у здания городского собрания (сакребуло) в центре столицы. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Идет монтаж металлических конструкций для сцены, а также звукового оборудования у здания сакребуло, расположенного на площади Свободы в центре Тбилиси, вблизи парламента. Полиция установке сцены не препятствует. Оппозиция призывает граждан собраться в 16:00 (15:00 мск) у здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Как неоднократно заявляли организаторы акции, 4 октября планируется "мирное свержение власти".

Во дворе горсобрания видно скопление силовиков, в том числе сотрудников спецназа.

Ранее МВД Грузии опубликовало заявление, в котором призвало организаторов митинга не нарушать закон и сообщило о мобилизации различных подразделений полиции в Тбилиси. Во дворе парламента также находятся сотрудники спецназа, передает корреспондент ТАСС.

4 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирают мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. Власти Грузии неоднократно предупреждали организаторов акции в день выборов, что правонарушения будут наказываться по всей строгости закона. Ранее за призывы к свержению власти были задержаны бывший глава основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и другой член партии, депутат тбилисского городского собрания Звиад Куправа.