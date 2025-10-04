Эксперт Дудаков: ситуация с шатдауном в США отражает раскол в политике

США столкнулись с 21-м шатдауном в своей истории, подчеркнул политолог-американист

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Текущая ситуация в Соединенных Штатах с приостановкой финансирования федерального правительства (шатдауна) представляет собой сильнейший раскол в американской политике и острый институциональный кризис. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил политолог-американист Малек Дудаков.

Читайте также

Что известно о шатдаунах в США

"США столкнулись с 21-м шатдауном в своей истории. Конгресс не смог согласовать проект госбюджета на следующий финансовый год, который стартует обычно в Америке 1 октября. Результатом стал паралич и дисфункция правительства, которое вынужденно прекратило свою деятельность. Нынешняя ситуация олицетворяет собой сильнейший раскол в американской политике и острый институциональный кризис", - отметил специалист.

По его мнению, скатывание в первый шатдаун за последние шесть лет началось еще летом, когда процесс утверждения нового бюджета зашел в тупик. "Американские законодатели тогда явно предпочли пустить дело на самотек и легкомысленно разъехались по отпускам. Вернулись они уже в конце августа, всего лишь за месяц до дедлайна принятия бюджета. За такой короткий срок разрешить все противоречия ожидаемо не удалось", - пояснил он.

По его словам, для администрации президента США Дональда Трампа нынешняя бюджетная борьба носит принципиальный характер. "Они хотят как можно больше своих инициатив включить в проект бюджета, по которому США будут жить вплоть до осени 2026 года, неумолимо приближающихся промежуточных выборов в Конгресс. Сейчас камнем преткновения стали выделяемые субсидии на медстраховки, которые были введены еще в период каденции Барака Обамы - более 10 лет назад", - обратил внимание Дудаков.

Эксперт напомнил, что уже тогда конфликт вокруг сферы медицинского страхования привел к "длительному 16-дневному шатдауну, который парализовал правительство США осенью 2013 года".

Длительный шатдаун не исключен

По мнению специалиста, ситуация с принятием бюджета застопорилась как минимум на одну неделю. "Хотя нельзя исключать и длительного шатдауна на много недель вперед, когда будет побит предыдущий месячный рекорд 2019 года", - добавил он.

По словам аналитика, пока бюджет не утвержден, почти все американские чиновники отправляются в неоплачиваемые отпуска. "Многие из них шесть лет назад были вынуждены просить онлайн-донаты и получать еду в продовольственных банках, предназначенных для бездомных. Федеральные агенты и военные продолжат исполнять свои обязанности, но без зарплат. Хуже будет обстоять дело с социальными выплатами или работой чрезвычайных служб, которые должны реагировать на ураганы или наводнения. Национальные парки и многие музеи закроются", - добавил он.

Дудаков отметил, что обе партии (Демократическая и Республиканская) постараются использовать "разгоревшийся правительственный кризис" в США для шельмования своих оппонентов.

Кроме того, по словам аналитика, показательно, что шатдаун произошел на фоне разрастающейся военно-полицейской операции в крупных и самых проблемных мегаполисах США. "В ближайшее время федеральных агентов и силы нацгвардии могут начать заводить в Портленд (штат Орегон) - американскую столицу "Антифа", и Чикаго (штат Иллинойс), - отметил он. - Местное руководство в лице демократов резко против происходящего и называет действия Трампа попыткой узурпации власти".

"Это только добавляет решимости либеральным активистам требовать от истеблишмента Демпартии вести с Трампом "войну" до победного конца и не сдавать назад", - считает аналитик. Так что, по его словам, есть "вероятность затягивания кризисной ситуации с параличом правительства США".

Дудаков считает, что данная ситуация в особенности вызывает беспокойство у союзников и сателлитов Вашингтона по всему миру. "Например, переговоры о поставках новых вооружений Украине, включая дальнобойные ракеты, судя по всему, опять заморожены. Ведь американская политическая система все сильнее погружается в свой внутренний хаос и раскол, что отводит многие вопросы внешней политики на второй и третий план", - подытожил он.