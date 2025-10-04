TRT Haber: спецборт с активистами флотилии "Сумуд" вылетел из Израиля в Турцию

На борту самолета находятся 137 деятелей, в том числе 36 турецких граждан

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 4 октября. /ТАСС/. Спецборт авиакомпании Turkish Airlines вылетел в Турцию с задержанными в Израиле за участие в миссии флотилии "Сумуд" турецкими гражданами и представителями еще 12 стран. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Как рассказали ТАСС источники в турецком МИД, на борту самолета находятся 137 активистов флотилии, в том числе 36 граждан Турции. Прибытие самолета в Стамбул ожидается в районе 15:40 по местному времени.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщила, что установила контроль над 42 судами, составлявшими флотилию "Сумуд" и шедшими на прорыв блокады сектора Газа. После операции участники флотилии были доставлены в порт Ашдода и переданы полиции, сообщили израильские военные. Среди задержанных были порядка 50 турецких граждан, в том числе с двойным гражданством, сообщал ранее турецкий МИД.