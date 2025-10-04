A-Haber: спецборт доставил в Стамбул из Израиля 137 активистов флотилии "Сумуд"

Находившихся на борту граждан Турции встречали родственники и представители общественных организаций

© Muhammed Enes Yildirim/ Anadolu via Getty Images

СТАМБУЛ, 4 октября. /ТАСС/. Спецборт флагманского турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines доставил в Стамбул задержанных в Израиле 137 активистов флотилии "Сумуд". Самолет совершил посадку в Стамбульском международном аэропорту в 15:40 по местному времени (совпадает с мск), передал телеканал A-Haber.

Источники в МИД Турции сообщили ТАСС, что на борту самолета были 36 граждан Турции и представители 12 стран (США, ОАЭ, Алжира, Марокко, Италии, Кувейта, Ливии, Малайзии, Мавритании, Швейцарии, Туниса, Иордании). Он вылетел из аэропорта Рамон на юге Израиля.

У VIP-терминала стамбульского аэропорта турецких активистов встречали их родственники, а также представители общественных организаций, скандировавшие лозунги в поддержку Палестины, сообщает телеканал.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщила, что установила контроль над 42 судами, составлявшими флотилию "Сумуд" и шедшими на прорыв блокады сектора Газа. После операции участники флотилии были доставлены в порт Ашдода и переданы полиции, сообщили израильские военные. Среди задержанных были порядка 50 турецких граждан, в том числе с двойным гражданством, сообщал ранее турецкий МИД.