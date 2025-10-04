WSJ: шатдаун повышает риск увольнений среди федеральных служащих в США

Ситуацию усугубляет и финансовая нестабильность ввиду отсутствия зарплат, сообщает газета

Редакция сайта ТАСС

Белый дом © Orhan Cam/ Shutterstock/ FOTODOM

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Федеральные служащие, которых отправляют в отпуска в связи с приостановкой финансирования федерального правительства США, на 31% чаще увольняются по собственному желанию в течение следующего финансового года. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на совместное исследование специалистов Университета Эмори (штат Джорджия), Стэнфордского университета (штат Калифорния) и Университета Вирджинии.

Читайте также

Что известно о шатдаунах в США

"Это заставляет их чувствовать себя пешками в политической игре", - считает один из авторов исследования. Ситуацию усугубляет и финансовая нестабильность ввиду отсутствия зарплат. Проанализировав данные за 2010-2017 годы, эксперты пришли к выводу, что вероятность увольнения по собственному желанию среди федеральных работников возрастает на 31%, если они столкнулись с вынужденным отпуском из-за шатдауна.

По подсчетам Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома, неоплачиваемый отпуск в связи с прекращением финансирования федерального правительства затронет 750 тыс. человек. Кроме того, около 100 тыс. человек покинули свои посты на прошлой неделе после получения выплат по программе отстроченного увольнения. В итоге следующий "доклад Министерства труда США об уровне безработицы может оказаться катастрофическим", полагает Райан Свит, главный специалист по США в базирующейся в Великобритании консалтинговой компании Oxford Economics.