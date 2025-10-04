Додик попросил Путина выработать с Трампом решения по Балканам

Президент Республики Сербской встретился с российским лидером на полях заседания клуба "Валдай"

Редакция сайта ТАСС

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил в интервью ТАСС, что просил его не оставлять в диалоге с американским президентом Дональдом Трампом балканскую тематику и попытаться выработать прочные решения.

"Дополнительно я попросил президента обратить внимание на еще один момент, который может иметь большое значение в переговорах, которые Россия ведет с Соединенными Штатами Америки. Если будет достигнута договоренность между двумя мировыми державами, крайне важно, чтобы внимание к Балканам не оказалось упущенным. Возможно, самым правильным решением было бы, если бы именно Россия и США в рамках своего окончательного соглашения создали комиссию по Балканам, которая помогла бы окончательно стабилизировать ситуацию в регионе за счет выработки прочных решений и правильной организации самих государств", - сказал Додик.

По его словам, встреча с президентом России "в рамках отведенного времени дала возможность обсудить все вопросы", которые стороны планировали. "И, разумеется, неизбежно речь шла о ситуации у нас. Мне было важно услышать его оценку происходящего, - подчеркнул Додик. - Мы обсудили некоторые формы сотрудничества, которые ранее договаривались развивать, и, учитывая нынешние обстоятельства, мы должны планировать наше экономическое взаимодействие, а также культурное сотрудничество, сотрудничество в спорте".

"Так, одна наша команда в ближайшее время будет играть в ВТБ-лиге, что свидетельствует о том, что определенные барьеры удается преодолевать, несмотря на возможные угрозы со стороны европейских ассоциаций. Участвуя в европейских кубках, мы делаем выбор в пользу ВТБ-лиги. Мы будем играть, и нам дадут возможность встречаться на баскетбольной площадке с ведущими клубами Российской Федерации", - рассказал президент Республики Сербской.

По его словам, все эти вопросы, безусловно, были важной частью двусторонних переговоров. "Для меня имело особое значение сохранить уверенность в стратегической поддержке, которую Россия оказывает в Совете Безопасности ООН - в отношении тех проблем, которые там поднимаются и о которых мы также говорили с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - добавил Додик.

Встреча Путина и Додика прошла в Сочи на полях заседания клуба "Валдай".

Полный текст интервью будет опубликован 5 октября.