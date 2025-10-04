Додик назвал инциденты с БПЛА в Европе частью провокации против РФ

Россия максимально близка к понятию благополучной и состоятельной страны, указал президент Республики Сербской

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Инциденты с БПЛА в Европе являются лишь частью глобальной провокации против РФ, которую Запад вынашивал десятилетиями. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи на полях заседания клуба "Валдай".

"Это всего лишь часть общих провокаций, которые происходят, - сказал Додик, отвечая на соответствующий вопрос. - Самая серьезная провокация была совершена в тот момент, когда были подписаны так называемые Минские соглашения. Сама [бывший канцлер ФРГ Ангела] Меркель признала, что это было всего лишь возможностью подождать, чтобы власть в Киеве стабилизировалась и вошла в столкновение с Россией. Это было обманом. И все подобные истории о том, что Россия - страна-агрессор, что она грозит Европе, это все обман".

"И мне кажется, что Россия максимально близка к понятию благополучной и состоятельной страны. Россия начала специальную военную операцию по понятным причинам, она предупреждала годами, десятилетиями, но это не привело ни к каким результатам. И Запад это игнорировал, они собирались сменить власть на Украине и завладеть природными ресурсами России. Они десятилетиями, даже веками вынашивали такую идею", - добавил президент Республики Сербской.

Но, как отметил Додик, "это у них не получилось".

"И сейчас у них [на Западе] в панике появилась потребность объяснить своему народу, что же происходит. Народ там приучен к пропаганде и верит в то, что ему говорят", - подытожил он.

Полный текст интервью будет опубликован 5 октября.