В Грузии завершилось голосование на муниципальных выборах

Всего работал 3 061 участок

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Участки для голосования на выборах в местное самоуправление закрылись в Грузии в 20:00 по местному времени (19:00 мск). По данным Центральной избирательной комиссии, явка на 17:00 (16:00 мск), составила 33,5%.

После закрытия участков руководители участковых избирательных комиссий направят в ЦИК итоговые протоколы, после чего избирком огласит предварительные данные. В ближайшее время ожидается объявление данных экзитполов.

Жители Грузии избирали мэров и законодательные собрания в 64 муниципалитетах страны, в том числе и Тбилиси. Правом голоса в Грузии обладают более 3,5 млн граждан страны. Всего был открыт 3 061 участок. В более чем 90% участков выборы проходили с применением электронных урн. Участки работали с 08:00 (07:00 мск).

В течение дня обстановка на избирательных участках была спокойной. Происходили небольшие инциденты с участием наблюдателей и избирателей.

За выборами наблюдали более 8 тыс. местных и международных наблюдателей из 55 организаций. Волеизъявление народа освещали более 984 журналистов местных и зарубежных СМИ.