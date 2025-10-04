Что известно о выборах в Грузии и беспорядках в Тбилиси

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Егиков/ ТАСС

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на муниципальных выборах набирает свыше 80% голосов избирателей, на этом фоне прозападная оппозиция попыталась организовать беспорядки в столице.

Грузинские власти назвали акцию оппозиционеров попыткой государственного переворота с участием иностранной агентуры. Полиция возбудила уголовное дело.

ТАСС собрал основное по итогам выборов.

Ход голосования и первые результаты

Участки для голосования на выборах в местное самоуправление закрылись в Грузии в 20:00 по местному времени (19:00 мск). По данным Центральной избирательной комиссии, явка на 17:00 (16:00 мск) составила 33,5%.

По данным ЦИК, после обработки более 74% бюллетеней правящая партия набирает ​​​​​​ свыше 80% голосов. Затем следуют оппозиционная партия "Сильная Грузия" (6,8%) и "Гахария за Грузию" (3,8%).

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что кандидаты от правящей партии одерживают уверенную победу с результатом выше 70% во всех муниципалитетах страны.

Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе набирает 71,588% голосов после обработки 99,4% бюллетеней.

На втором месте кандидат в мэры от партий "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" Ираклий Купрадзе. Он набирает 12,43% голосов. Тройку лидеров замыкает представитель либертарианской партии "Гирчи" Яго Хвичия с 7,5%.

Пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани заявила, что голосование в целом проходило в мирной и профессиональной обстановке, отдельные инциденты не повлияют на ход голосования.

Белорусские наблюдатели от ЦИК республики отметили спокойную обстановку на проходящих в Грузии муниципальных выборах, сообщил Центризбирком Белоруссии.

Акция оппозиции

Оппозиция объявила о том, что проведет акцию в Тбилиси в знак протеста против организации выборов, призвав своих сторонников собраться в 16:00 (15:00 мск) у здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

МВД Грузии заявило о мобилизации полиции в связи с запланированной акцией и призвало организаторов акции не нарушать закон.

Отряды сил специального назначения были размещены во внутреннем дворе парламента Грузии в Тбилиси.

Ход беспорядков

После начала митинга оппозиционеры ворвались во двор президентского дворца, который расположен на улице Атонели, началась потасовка между протестующими и полицейскими, которые применили перцовый газ.

У президентского дворца протестующие подожгли мебель расположенных рядом кафе, бросали камни и запускали пиротехнику в сторону полицейских.

В ответ спецназ начал применять против демонстрантов водометы.

В ходе беспорядков в Тбилиси пострадали 14 полицейских, сообщил на брифинге замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

Участники акции оппозиции напали на съемочную группу грузинского ТВ "Имеди", говорится в заявлении телеканала. Пострадали журналист и оператор. Повреждена техника телеканала.

© Михаил Егиков/ ТАСС

Реакция властей