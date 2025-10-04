В Тбилиси задержали оппозиционера, который призывал идти к резиденции президента

Им оказался бывший генеральный прокурор страны Муртаз Зоделава

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Силовики задержали у здания парламента Грузии оппозиционера, бывшего генерального прокурора Муртаза Зоделаву, который призывал протестующих направиться к резиденции президента. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Читайте также

Что известно о выборах в Грузии и беспорядках в Тбилиси

После того, как у здания парламента осталось около 200 человек, включая Зоделаву, на проспекте Руставели появились полицейские. Они задержали Зоделаву и другого оппозиционера, одного из организаторов акции протеста Ираклия Надирадзе.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по четырем статьям, в том числе о попытке свержения власти. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе назвали произошедшее попыткой госпереворота и пообещали наказать организаторов со всей строгостью закона.