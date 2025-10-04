В Грузии в связи с беспорядками возбудили уголовное дело по четырем статьям

В их числе "призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти в Грузии"

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Грузии в связи с беспорядками в столице возбудило уголовное дело по четырем статьям уголовного кодекса. Об этом говорится в заявлении ведомства.

По данным МВД, уголовные дела возбуждены по следующим статьям: "призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти в Грузии", "организация группового насилия, руководство или участие в нем", "захват или блокирование учреждений телерадиовещания или связи либо стратегических объектов или объектов особого значения" и "повреждение или уничтожение вещи" УК Грузии.