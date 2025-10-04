ЦИК Грузии: кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе набирает 71,588% голосов

Центральная избирательная комиссия обработала 99,4% бюллетеней

Редакция сайта ТАСС

Мэр Тбилиси Каха Каладзе © REUTERS/ Irakli Gedenidze

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе набирает 71,588% голосов после обработки 99,4% бюллетеней. Данные приводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии.

На второе место проходит кандидат в мэры от партий "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" Ираклий Купрадзе. Он набирает 12,43% голосов. Тройку лидеров замыкает представитель либертарианской партии "Гирчи" Яго Хвичия с поддержкой 7,5%.