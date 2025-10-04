В Тбилиси митингующие запускают пиротехнику в полицейских

Спецназ начал применять водометы против демонстрантов

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Участники акции протеста в Тбилиси бросают камни в президентский дворец и запускают пиротехнику в сторону полицейских. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Между тем МВД опубликовало заявление, в котором говорится, что акция вышла за рамки закона. Полицейское ведомство призывает митингующих разойтись. Спецназ уже начал применять водометы против демонстрантов.

Кроме того, для разгона демонстрантов спецназ начал применять пистолеты с газовыми шашками. Задержаний пока нет.

В Тбилиси проходит митинг. Днем демонстранты собрались, чтобы опротестовать проходящие в стране муниципальные выборы.

4 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирают мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. Власти Грузии неоднократно предупреждали организаторов акции в день выборов, что правонарушения будут наказываться по всей строгости закона. Ранее за призывы к свержению власти были задержаны бывший глава основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и другой член партии, депутат тбилисского городского собрания Звиад Куправа.