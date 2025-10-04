Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца

Бывший оперный певец, сторонник оппозиции Паата Бурчуладзе выступил с заявлением о том, что нынешние власти в стране нелегитимны

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Митингующие в грузинской столице ворвались во двор президентского дворца, который расположен на улице Атонели. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Во дворе дворца началась потасовка между протестующими и полицейскими. Полицейские пытаются оттеснить демонстрантов, применяя перцовый газ. Митингующие отступают, но новыми силами пытаются вновь штурмовать. Они прорвали ограждение.

Демонстранты принесли с собой металлические ограждения. МВД стягивает дополнительные наряды полиции. От перцового газа пострадал известный оперный певец, сторонник оппозиции Паата Бурчуладзе.

Бурчуладзе также выступил с заявлением о том, что нынешние власти в стране нелегитимны.

По его словам, власть принадлежит народу, и ее необходимо ему вернуть. Бурчуладзе потребовал задержать и передать суду премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, спикера парламента Шалву Папуашвили, главу Службы госбезопасности (СГБ) Мамуку Мдинарадзе, вице-спикера парламента Тею Цулукиани, основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили и главу специальной службы госохраны Анзора Чубинидзе.

Несколько тысяч сторонников оппозиции, гражданских активистов проводят митинг в Тбилиси, выступая против выборов в местные органы власти.

Начало митинга было заявлено на 16:00 (15:00 мск). Участники демонстрации начали собираться у здания парламента на проспекте Руставели, однако позже переместились на площадь Свободы, которая расположена рядом. Студенты устроили шествие от первого корпуса Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили, расположенном на проспекте Илии Чавчавадзе, к площади Свободы.

В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирают мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. Власти Грузии неоднократно предупреждали организаторов акции в день выборов, что правонарушения будут наказываться по всей строгости закона. Ранее за призывы к свержению власти были задержаны бывший глава основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и другой член партии, депутат тбилисского городского собрания Звиад Куправа.