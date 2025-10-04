Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Премьер Грузии возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла ЕС

Ираклий Кобахидзе заявил, что "некоторые иностранцы даже напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя"
Редакция сайта ТАСС
18:02

Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский

© Инна Кукуджанова/ ТАСС

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в беспорядках, которые происходят в Тбилиси, также виноват и посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.

"Вы знаете, что некоторые иностранцы даже напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя, включая представителя ЕС. На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это", - сказал Кобахидзе на брифинге. 

Грузия