Премьер Грузии возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла ЕС

Ираклий Кобахидзе заявил, что "некоторые иностранцы даже напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя"

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в беспорядках, которые происходят в Тбилиси, также виноват и посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.

"Вы знаете, что некоторые иностранцы даже напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя, включая представителя ЕС. На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это", - сказал Кобахидзе на брифинге.