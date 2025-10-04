Генсек правящей в Грузии партии: беспорядки в Тбилиси - попытка госпереворота

Каха Каладзе указал, что демонстранты "врывались в президентский дворец"

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Irakli Gedenidze

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь правящей в Грузии партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что беспорядки в столице являются попыткой устроить государственный переворот в стране.

"Это прямая попытка государственного переворота. Это прямая попытка устроить переворот. Они прямо врывались в президентский дворец", - сказал Каладзе на брифинге.

В Тбилиси проходит митинг. Днем демонстранты собрались, чтобы опротестовать результаты муниципальных выборов. Организаторы призвали участников переместиться к президентскому дворцу, где позднее произошли беспорядки.

В Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. Власти неоднократно предупреждали, что правонарушения во время выступлений в день выборов будут наказываться по всей строгости закона. За призывы к свержению власти были задержаны бывший лидер партии "Единое национальное движение" (основана экс-президентом Михаилом Саакашвили) Леван Хабеишвили и депутат столичного собрания Звиад Куправа.