Кобахидзе: демонстранты, штурмовавшие дворец президента, совершили преступление

Иностранная агентура в Грузии будет полностью нейтрализована, отметил премьер-министр страны

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Irakli Gedenidze

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Участники штурма президентского дворца в Тбилиси совершили уголовное преступление. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"То, что мы видели на улице Атонели [где находится президентский дворец] - это уголовное преступление. Каждый человек, который участвовал в этом насильственном акте, будет привлечен к ответственности", - сказал Кобахидзе.

Глава правительства обвинил во всем оппозицию, назвав ее иностранной агентурой. "Эта политическая сила, иностранная агентура, будет полностью нейтрализована. Им больше не дадут возможности участвовать в грузинской политике", - заверил он. По словам Кобахидзе, в ходе беспорядков пострадали несколько полицейских. "Один из пострадавших [полицейских] находится в довольно тяжелом состоянии. <...> Я думаю, люди, которые совершили такое, должны молиться. Государство будет очень строгим по отношению к любому человеку, который поднимет руку на полицейского", - заключил премьер.

В Тбилиси продолжается митинг. Демонстранты собрались, чтобы опротестовать результаты муниципальных выборов. Организаторы митинга призвали участников переместиться к президентскому дворцу, где позднее произошли беспорядки.

В Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. Власти неоднократно предупреждали, что правонарушения во время выступлений в день выборов будут наказываться по всей строгости закона. За призывы к свержению власти были задержаны бывший глава основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и депутат столичного собрания Звиад Куправа.