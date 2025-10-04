На акции протеста в Тбилиси пострадали 32 полицейских

Из них 30 человек получили легкие травмы

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 32 полицейских пострадали на прошедшей в субботу акции протеста в Тбилиси, один из них получил тяжелые повреждения. Об этом заявил на брифинге замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

"Всего пострадали 32 полицейских. Из них 30 полицейских имеют легкие травмы, у одного тяжелые травмы, но, к счастью, его состояние стабильно, также у одного повреждение средней тяжести", - заявил Дарахвелидзе.

МВД в ночь на воскресенье задержало пятерых организаторов акции, включая Зоделаву и оперного певца Паату Бурчуладзе за призыв к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет тюрьмы.