Митингующие в Тбилиси избили съемочную группу ТВ "Имеди"

Повреждена техника телеканала

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Участники акции протеста в Тбилиси напали на съемочную группу грузинского ТВ "Имеди". Об этом говорится в заявлении телеканала.

По его данным, инцидент произошел возле президентского дворца, когда демонстранты пытались штурмовать его. Группа митингующих внезапно начала проявлять агрессию в адрес съемочной группы, после чего началась драка. Пострадали журналист и оператор. Повреждена техника телеканала.

В Тбилиси проходит митинг. Днем демонстранты собрались, чтобы опротестовать проходящие в стране муниципальные выборы.

4 октября в Грузии проходили выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. Власти Грузии неоднократно предупреждали организаторов акции в день выборов, что правонарушения будут наказываться по всей строгости закона. Ранее за призывы к свержению власти были задержаны бывший глава основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и другой член партии, депутат тбилисского городского собрания Звиад Куправа.