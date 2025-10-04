Полиция Грузии задержала пять человек за призывы к свержению власти

Им грозит до девяти лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали пятерых организаторов участников акции протеста в Грузии за призывы к свержению власти, им грозит до девяти лет тюрьмы. Об этом сообщил на брифинге замглавы МВД Александр Дарахвелидзе.

"Сотрудники МВД задержали Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделаву, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Они обвиняются в призыве к насильственной смене конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, а также в организации насилия, руководстве или участии в нем. Преступления подразумевают лишение свободы на срок до девяти лет", - сказал замминистра.