Митингующие в Тбилиси продолжают оставаться около президентского дворца

Демонстранты разожгли огонь, в который бросают мебель и вещи из близлежащих кафе

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Участники акции протеста в Тбилиси по-прежнему остаются на территории, прилегающей к президентской резиденции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Демонстранты разожгли огонь, в который бросают мебель и вещи из близлежащих кафе. Спецназ полностью контролирует периметр дворца главы государства, используя слезоточивый газ и водометы.

Часть митингующих находится на проспекте Руставели у здания парламента. Обстановка у законодательного органа спокойная. Дополнительных полицейских сил нет. Некоторые митингующие ушли домой. Площадь Свободы, где начиналась демонстрация, полностью свободна. Там мобилизованы силы специального назначения.

Ранее в субботу в Тбилиси прошел митинг оппозиции, которая считает, что прошлогодние парламентские выборы в Грузии были сфальсифицированы, поэтому муниципальные выборы в субботу были незаконными. Один из организаторов митинга экс-генпрокурор страны Муртаз Зоделава призвал "завладеть ключами от дворца президента". Перепалка манифестантов с сотрудниками охраны переросла в потасовку. Митингующие снесли железные ограждения у президентского дворца и попытались ворваться в здание, однако полиция сумела их оттеснить, применив спецсредства. По данным МВД, пострадали 14 блюстителей порядка.