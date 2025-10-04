Митингующие в Тбилиси покинули территорию около президентского дворца

Обстановка на месте спокойная

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Егиков/ ТАСС

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Участники акции протеста в Тбилиси покинули территорию, прилегающую к президентской резиденции, сообщает корреспондент ТАСС.

Читайте также

Что известно о выборах в Грузии и беспорядках в Тбилиси

Дворец главы государства по-прежнему контролируют полицейские силы. Стычек не происходит. Баррикады, которые ранее выстроили протестующие, догорают. Обстановка спокойная и на проспекте Руставели у здания парламента. Спецназ покидает площадь Свободы, которая примыкает к проспекту Руставели. Идет демонтаж ранее установленной на площади сцены.

На площади Свободы в Тбилиси прошел митинг оппозиции, которая считает, что прошлогодние парламентские выборы в Грузии были сфальсифицированы, поэтому муниципальные выборы в субботу были незаконными. Один из организаторов экс-генпрокурор страны Муртаз Зоделава призвал "завладеть ключами от дворца президента". Перепалка манифестантов с сотрудниками охраны переросла в потасовку. Митингующие снесли железные ограждения у президентского дворца и попытались ворваться в здание, однако полиция сумела их оттеснить, применив спецсредства. Несколько десятков протестующих строили баррикады около президентского дворца и поджигали их, чтобы не подпускать полицию. По данным Минздрава, 21 полицейский и 6 участников акции протеста пострадали в ходе беспорядков.