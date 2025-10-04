В США после убийства украинки Заруцкой ужесточили правила освобождения под залог

Новый закон запрещает освобождать из-под стражи без залога некоторые категории подозреваемых и обязывает направлять большее число обвиняемых на судебно-психиатрическую экспертизу

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Губернатор Северной Каролины Джош Стайн подписал закон, ужесточающий правила освобождения подозреваемых под залог после убийства в штате украинки Ирины Заруцкой.

"Закон Ирины" обязывает суды перед принятием решения об освобождении под залог уделять особое внимание людям, которые могут представлять необычно [высокий] риск насилия", - сказал губернатор. Его видеообращение было опубликовано в X.

Новый закон запрещает освобождать из-под стражи без залога некоторые категории подозреваемых и обязывает направлять большее число обвиняемых на судебно-психиатрическую экспертизу.

22 августа американец Декарлос Браун напал с ножом на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в трамвае в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Девушка, которая была уроженкой Киева, умерла на месте от полученных травм. Браун позднее был задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве. Как отмечал президент США Дональд Трамп, преступник был рецидивистом - до этого полиция задерживала его по меньшей мере 14 раз, однако каждый раз он освобождался под залог, причем без выплаты денежных средств.