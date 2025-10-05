ЦИК: кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каладзе набрал более 71% голосов

На втором месте кандидат от оппозиционных партий "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" Ираклий Купрадзе (12,27%), на третьем - кандидат от либертарианской партии "Гирчи" Яго Хвичия (7,62%)

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе по итогам обработки 100% бюллетеней получил на муниципальных выборах 71,621% голосов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Второе место занял кандидат от оппозиционных партий "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" Ираклий Купрадзе. Он заручился поддержкой 12,275% избирателей. Тройку лидеров замыкает кандидат от либертарианской партии "Гирчи" Яго Хвичия. За него проголосовали 7,624% жителей Тбилиси.