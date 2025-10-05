В ООН сообщат о нарушениях прав задержанных Израилем активистов из Швеции

Представители деятелей с Флотилии "Сумуд" заявили, что необходимо расследовать информацию о том, что Грету Тунберг тянули за волосы и заставляли целовать израильский флаг

СТОКГОЛЬМ, 5 октября. /ТАСС/. Представители шведских активистов с Флотилии "Сумуд", заключенных в израильскую тюрьму, направят в ООН жалобу о жестоком обращении с задержанными. Одна из них - Грета Тунберг, сообщает агентство TT.

"Они находятся под защитой международного права. Они свидетельствуют, что Грету Тунберг тянули за волосы и заставляли целовать израильский флаг. Это серьезные обвинения, которые необходимо расследовать. Я намерена сообщить об этих нарушениях прав человека в соответствующие органы ООН", - заявила Сена Эликучук, которая общалась с очевидцами происходившего.

Ранее СМИ сообщали, что израильские власти содержат Тунберг в камере с клопами и дают ей недостаточное количество воды и еды.

Флотилия "Сумуд" отправилась от берегов Туниса в сектор Газа в середине сентября. Израиль перехватил все суда. Всего в составе флотилии были более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась Тунберг.