В ООН сообщат о нарушениях прав задержанных Израилем активистов из Швеции
СТОКГОЛЬМ, 5 октября. /ТАСС/. Представители шведских активистов с Флотилии "Сумуд", заключенных в израильскую тюрьму, направят в ООН жалобу о жестоком обращении с задержанными. Одна из них - Грета Тунберг, сообщает агентство TT.
"Они находятся под защитой международного права. Они свидетельствуют, что Грету Тунберг тянули за волосы и заставляли целовать израильский флаг. Это серьезные обвинения, которые необходимо расследовать. Я намерена сообщить об этих нарушениях прав человека в соответствующие органы ООН", - заявила Сена Эликучук, которая общалась с очевидцами происходившего.
Ранее СМИ сообщали, что израильские власти содержат Тунберг в камере с клопами и дают ей недостаточное количество воды и еды.
Флотилия "Сумуд" отправилась от берегов Туниса в сектор Газа в середине сентября. Израиль перехватил все суда. Всего в составе флотилии были более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась Тунберг.