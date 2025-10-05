Спецназ покинул территорию, прилегающую к президентскому дворцу в Тбилиси

Обстановка на месте спокойная, городские службы разбирают баррикады и чистят улицы от мусора

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Отряд специального назначения утром 5 октября снял оцепление у президентского дворца в Тбилиси на улице Атонели и покинул прилегающую территорию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Часть личного состава в обмундировании села в автобусы, погрузила экипировку, а другая половина силовиков вошла в президентский дворец. Три водомета по-прежнему остаются на месте.

Обстановка у президентского дворца спокойная. Ограждение резиденции, поваленное митингующими прошлой ночью, лежит на газоне. После ночи беспорядков на месте работают городские службы, которые разбирают баррикады, возведенные митингующими, а также чистят улицы от мусора.

На площади Свободы в Тбилиси 4 октября, в день проведения муниципальных выборов в стране, прошел митинг оппозиции. Один из организаторов акции, экс-генпрокурор страны Муртаз Зоделава призвал со сцены "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции президента. Митингующие прорвали ограждение резиденции, их оттеснил спецназ с применением водометов и слезоточивого газа.

МВД в ночь на 5 октября задержало пятерых организаторов акции, включая Зоделаву и оперного певца, политика Паату Бурчуладзе, за призыв к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет тюрьмы.