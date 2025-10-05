Кобахидзе: Грузия останется в "режиме односторонней дружбы" с Молдавией

Грузинский премьер-министр назвал абсурдом то, что республика хочет евроинтеграцию и при этом остается членом СНГ

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Власти Грузии останутся в "режиме односторонней дружбы" с Молдавией, власти которой поддержали протестующих, устроивших беспорядки в Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"И здесь, я думаю, мы должны остаться в режиме односторонней дружбы. Тем более, что в Молдавии трагическая ситуация. С одной стороны, у них заявленная цель о том, что они хотят евроинтеграцию, с другой - лишь 45% населения Молдавии поддерживают евроинтеграцию, что было зафиксировано на референдуме. Молдавия хочет евроинтеграцию и при этом остается членом СНГ. Это полный абсурд, который они сами же не могут объяснить, но остаются членами СНГ", - заявил Кобахидзе на брифинге, комментируя заявление МИД Молдавии о поддержке протестующих в Тбилиси.

Как заявил Кобахидзе, в Молдавии процветает коррупция, что отражается на экономике этой страны. Кобахидзе также назвал фарсом то, что Молдавия при всем своем положении находится впереди Грузии в вопросе интеграции в ЕС.

Ранее МИД Молдавии выразил "солидарность с народом Грузии" в связи с недавними протестами в Тбилиси. МИД призвал власти Грузии уважать демократические принципы и заявил, что "насилие подрывает европейские ценности, к которым стремится Грузия".

На площади Свободы в Тбилиси 4 октября прошел митинг оппозиции. Один из его организаторов, бывший генеральный прокурор Грузии Муртаз Зоделава, призвал со сцены "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ с применением водометов и слезоточивого газа.

МВД в ночь на 5 октября задержало пятерых инициаторов акции, включая Зоделаву, а также оперного певца и политика Паату Бурчуладзе, за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы.