Писториус заявил, что Германия "не находится в состоянии войны"

В то же время министр обороны ФРГ подчеркнул, что Бундесвер, федеральная и земельная полиция всегда будут выполнять свои обязанности там, где они ответственны

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ "не находится в состоянии войны".

"Нет, мы не в состоянии войны", - сказал Писториус в интервью газете Handelsblatt. "У нас ситуация, отчасти сравнимая с холодной войной. Выстрелов нет, но есть провокации", - утверждал он, добавив, что имеют место гибридные атаки. "Мы должны снова научиться справляться с этим, не позволять себе пугаться", - констатировал глава Минобороны ФРГ.

В то же время Писториус подчеркнул, что Бундесвер (ВС ФРГ), федеральная и земельная полиция всегда будут выполнять свои обязанности там, где они ответственны. "Военнослужащие, например, защищают военные объекты", - резюмировал он, добавив, что военные ФРГ быстро могут быть переброшены в другие страны.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с утверждением, что Германия в настоящее время больше не находится в состоянии мира. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ФРГ косвенно давно уже вовлекла себя в конфликт на Украине.