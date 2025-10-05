Додик: Великобритания, ФРГ и Франция хотят устроить в Сербии "цветную революцию"

Президент Республики Сербской считает, что страну хотят "фактически расчленить"

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Великобритания, ФРГ и Франция пытаются провести в Сербии "цветную революцию", дестабилизировать и расчленить страну. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

"Теперь уже никто не исключает, что речь идет о так называемой цветной революции, навязанной извне - со стороны британцев, а, полагаю, и немцев, французов с целью ослабить Сербию. Цель заключается не только в том, чтобы дестабилизировать страну, но и фактически расчленить ее, что, разумеется, ослабило бы и силу сербского народа на Балканах", - сказал Додик.

По его словам, очевидно, что существуют определенные структуры, формально называющие себя неправительственными, "но на деле управляемые извне центрами влияния, которые и контролируют отдельные процессы". "В этих процессах участвует немало людей, которые по своим мотивам действуют, по сути, против Сербии, - отметил собеседник агентства. - Президент [Сербии Александар] Вучич и его политика за избирательным большинством, что признают практически все, и если бы сейчас прошли выборы, они показали бы, что нынешняя власть во главе с Вучичем имеет поддержку для продолжения работы".

"Однако есть момент: если эти круги продолжат действовать по инструкциям или по собственной инициативе будут играть навязанную им роль, то сами выборы теряют смысл. Все повторилось бы снова", - обратил внимание Додик.

В то же время, отметил президент Республики Сербской, происходит другой процесс: "то, что не удалось реализовать в Сербии, пытаются осуществить в Республике Сербской".

"Через навязанные внеправовые, неконституционные суды инициирован процесс против президента Республики Сербской, и это делается для дестабилизации положения у нас, - сказал он. - Очевидно, что благоприятный для них момент ушел. Им не удастся добиться своего ни в Сербии, ни в Республике Сербской. Возможно, сохранятся определенные формы дестабилизации, но Сербия останется сильной вместе с Республикой Сербской".

Полный текст интервью будет опубликован после 17:00 мск.