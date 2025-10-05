Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреБлижневосточный конфликт

Израиль готов разгромить ХАМАС, если радикалы откажутся освободить заложников

ЦАХАЛ вновь усилит огонь до тех пор, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац
Редакция сайта ТАСС
09:44

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 октября. /ТАСС/. Израиль усилит военное давление на палестинское движение ХАМАС до полного его разгрома в случае, если радикалы откажутся освободить заложников в ближайшее время. С таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

Читайте также

Проигрыш и самоликвидация: реализуемы ли условия Трампа для Израиля и Палестины

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в самом центре города Газа и готова к любому развитию событий. Если ХАМАС откажется освободить заложников, ЦАХАЛ вновь усилит огонь до тех пор, пока ХАМАС не будет разгромлен, а все заложники не будут освобождены", - заявил Кац. Высказывания министра цитирует газета The Times of Israel.

Кац отметил, что "в ближайшем будущем" Израиль ожидает "немедленного освобождения всех заложников <...> в соответствии с планом президента США Дональда Трампа". "После этого движение ХАМАС будет разоружено, сектор Газа - демилитаризован, а ЦАХАЛ останется на контролируемых территориях [в секторе Газа] в целях защиты населения [Израиля] и будет принимать меры против любой угрозы", - продолжил он.

Глава МО Израиля назвал в качестве "причины изменения позиции ХАМАС" по вопросу возвращения всех похищенных "интенсивность давления, которое Израиль оказывает на город Газа". 

ПалестинаБлижневосточный конфликтИзраиль