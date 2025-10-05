Израиль готов разгромить ХАМАС, если радикалы откажутся освободить заложников

ЦАХАЛ вновь усилит огонь до тех пор, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 октября. /ТАСС/. Израиль усилит военное давление на палестинское движение ХАМАС до полного его разгрома в случае, если радикалы откажутся освободить заложников в ближайшее время. С таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

Читайте также

Проигрыш и самоликвидация: реализуемы ли условия Трампа для Израиля и Палестины

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в самом центре города Газа и готова к любому развитию событий. Если ХАМАС откажется освободить заложников, ЦАХАЛ вновь усилит огонь до тех пор, пока ХАМАС не будет разгромлен, а все заложники не будут освобождены", - заявил Кац. Высказывания министра цитирует газета The Times of Israel.

Кац отметил, что "в ближайшем будущем" Израиль ожидает "немедленного освобождения всех заложников <...> в соответствии с планом президента США Дональда Трампа". "После этого движение ХАМАС будет разоружено, сектор Газа - демилитаризован, а ЦАХАЛ останется на контролируемых территориях [в секторе Газа] в целях защиты населения [Израиля] и будет принимать меры против любой угрозы", - продолжил он.

Глава МО Израиля назвал в качестве "причины изменения позиции ХАМАС" по вопросу возвращения всех похищенных "интенсивность давления, которое Израиль оказывает на город Газа".