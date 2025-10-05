Кавелашвили: попытка штурма президентского дворца никому не сойдет с рук

Президент Грузии заявил, что "за этим последует строгий ответ"

Редакция сайта ТАСС

© Инна Кукуджанова/ ТАСС

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что попытка штурма президентского дворца в Тбилиси, целью которого было свержение действующей власти, никому не сойдет с рук.

Читайте также

Что известно о выборах в Грузии и беспорядках в Тбилиси

"Эти силы (участники штурма - прим. ТАСС) при содействии спецслужб других государств вчера призывали граждан Грузии к свержению власти. Это никому не сойдет с рук. За этим последует строгий ответ", - сказал он на брифинге.

На площади Свободы в Тбилиси 4 октября прошел митинг оппозиции. Один из его организаторов бывший генеральный прокурор Грузии Муртаз Зоделава призвал со сцены "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ с применением водометов и слезоточивого газа.

МВД в ночь на воскресенье задержало пятерых инициаторов акции, включая Зоделаву, а также оперного певца и политика Паату Бурчуладзе, за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы.