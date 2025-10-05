Реклама на ТАСС
Президент Грузии заявил, что власть может смениться только путем выборов

Все видят, на каком высоком уровне проходят выборы, подчеркнул Михаил Кавелашвили
10:10
обновлено 10:38

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Руководство Грузии может смениться только посредством проведения выборов. Об этом заявил президент страны Михаил Кавелашвили после предпринятой 4 октября попытки государственного переворота.

"Власть сменится только путем выборов. И мы видим, как улучшаются выборы из года в год и становятся образцовыми. Вчера наблюдатели отметили, что во многих странах Евросоюза не существует такого стандарта. Была внедрена электронная избирательная система, и все видят, на каком высоком уровне проходят выборы", - сказал он на брифинге.

Как отметил Кавелашвили, уже невозможно представить, чтобы какой-либо результат дало насилие. Он поблагодарил МВД за отражение атаки митингующих на президентскую резиденцию и призвал государственные институты строго наказывать нарушителей.

4 октября на площади Свободы в Тбилиси прошел митинг оппозиции. Один из его организаторов бывший генеральный прокурор Грузии Муртаз Зоделава призвал со сцены "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ, использовавший водометы и слезоточивый газ.

МВД в ночь на 5 октября задержало пятерых инициаторов акции, включая Зоделаву, а также оперного певца и политика Паату Бурчуладзе, за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы. В МВД сообщили о более 30 пострадавших полицейских. 

