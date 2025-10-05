МВД: любые протесты в Грузии будут рассматриваться как попытка свержения власти

Будут приняты соответствующие меры

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Любая акция протеста, которая пройдет впредь в Грузии, будет воспринята как повторение совершенной 4 октября попытки свержения власти, и правоохранительные органы предпримут необходимые шаги. Об этом говорится в заявлении МВД.

"Исходя из произошедших вчера событий, у нас есть основание считать, что любое собрание сегодня или в последующие дни будет продолжением вчерашней попытки [свержения власти], и мы примем соответствующие меры, чтобы не возникало угроз общественному порядку и безопасности", - указали в ведомстве.