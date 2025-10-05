Сийярто: выборы в Чехии привели к новой политической эпохе в ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии считает, что чешское правительство может возглавить "патриотически настроенный политик"

БУДАПЕШТ, 5 октября. /ТАСС/. Победа на выборах в Чехии движения ANO ("Акция недовольных граждан") во главе с Андреем Бабишем создает совершенно новую политическую ситуацию во всем Евросоюзе, где происходит укрепление правоконсервативных сил. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth.

Он считает, что теперь в Чехии пост главы правительства может занять "патриотически настроенный политик". "С другой стороны, в Евросоюзе наступает совершенно иная политическая эпоха, поскольку в трех странах Центральной Европы (Венгрии, Словакии и Чехии) у власти будут находиться патриотически настроенные премьер-министры - Виктор Орбан, Роберт Фицо и Андрей Бабиш", - сказал Сийярто.

Орбан и Бабиш являются основателями правоконсервативной партийной коалиции "Патриоты Европы", ведущей борьбу с либерально-демократическими партиями в странах Евросоюза и создавшей одноименную фракцию в Европарламенте. Фицо формально не принадлежит к правым консерваторам, но во многом разделяет их взгляды, в том числе на отношения с Россией и конфликт на Украине.

ANO набрало на выборах в Палату депутатов (нижняя палата) парламента Чехии 34,51% голосов избирателей.