Сийярто: выборы в Чехии привели к новой политической эпохе в ЕС
БУДАПЕШТ, 5 октября. /ТАСС/. Победа на выборах в Чехии движения ANO ("Акция недовольных граждан") во главе с Андреем Бабишем создает совершенно новую политическую ситуацию во всем Евросоюзе, где происходит укрепление правоконсервативных сил. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth.
Читайте также
Изменения будут неизменными? Олигарх вновь может возглавить Чехию
Он считает, что теперь в Чехии пост главы правительства может занять "патриотически настроенный политик". "С другой стороны, в Евросоюзе наступает совершенно иная политическая эпоха, поскольку в трех странах Центральной Европы (Венгрии, Словакии и Чехии) у власти будут находиться патриотически настроенные премьер-министры - Виктор Орбан, Роберт Фицо и Андрей Бабиш", - сказал Сийярто.
Орбан и Бабиш являются основателями правоконсервативной партийной коалиции "Патриоты Европы", ведущей борьбу с либерально-демократическими партиями в странах Евросоюза и создавшей одноименную фракцию в Европарламенте. Фицо формально не принадлежит к правым консерваторам, но во многом разделяет их взгляды, в том числе на отношения с Россией и конфликт на Украине.
ANO набрало на выборах в Палату депутатов (нижняя палата) парламента Чехии 34,51% голосов избирателей.