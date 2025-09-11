Изменения будут неизменными? Олигарх вновь может возглавить Чехию

Александр Цыганов — о том, чего ждать от выборов и как результаты могут отразиться на отношениях с Россией

Уже побывавший премьером миллиардер может вскоре снова возглавить правительство в Чехии. Во всяком случае, недавний опрос избирателей показал, что возглавляемая им оппозиционная партия способна собрать большинство голосов на предстоящих в начале октября парламентских выборах.

Ожидаемый победитель

В роли фаворита предстает бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Возглавляемому им политическому движению ANO ("Акция недовольных граждан") будущие избиратели готовы отдать 30,7% голосов. Что, по прогнозу телеканала CNN Prima News, в пересчете означает обретение 68 из 200 депутатских мандатов в нижней палате парламента.

Бабиш, которому исполнился 71 год, — человек с классической биографией олигарха, вышедшего из позднего социализма. Родился в семье государственного чиновника, представлявшего Чехословакию в ооновских структурах в Швейцарии. Обучался в гимназии в Женеве. Окончил Братиславский экономический университет по специальности международной торговли.

Работал в братиславской внешнеторговой фирме Petrimex, после "бархатной революции" 1989 года стал ее директором. В этом качестве Бабиш распорядился основать пражский филиал фирмы, который вскоре и возглавил. Сегодня, переименованный в Agrofert и ставший крупнейшим агрохимическим холдингом Чехии в составе из почти 200 компаний в пяти странах, бывший филиал является эксклюзивной собственностью бывшего коммуниста. Он же в свою очередь стал долларовым миллиардером и — по разным данным — то ли четвертым, то ли восьмым богачом Чехии.

Как же такому персонажу не возглавить борьбу с коррупцией в Чехии? Вот Андрей Бабиш и основал в 2011 году партию "Акция недовольных граждан". На первых же после этого парламентских выборах в 2013 году она получила 18,65% голосов и обрела 47 мест в Палате депутатов. В коалиционном правительстве антикоррупционное детище Бабиша получило шесть министерских портфелей, а сам он стал министром финансов и первым вице-премьером по экономике.

Но в 2017 году разразился правительственный кризис, и Бабиш был освобожден от занимаемых должностей. Это, однако, не помешало его партии занять уже первое место на очередных выборах. Опираясь на завоеванные 78 парламентских кресел, глава партии стал и главою правительства.

Правда, в 2021 году его кабмин подал в отставку. Против Бабиша было заведено дело по обвинению в незаконном получении субсидии ЕС на строительство курортного и конференц-центра Čapí Hnízdo ("Гнездо аиста"). Но спустя два года суд оправдал политика.

Должные проиграть

Проиграть Бабишу в этом году должна правящая ныне коалиция Spolu ("Вместе"). Она, согласно опросу, соберет порядка 20,3% голосов.

Здесь объединились "Гражданская демократическая партия" (ODS), "Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия" (KDU-ČSL) и "Традиция Ответственность Процветание 09" (TOP 09). Эта причудливая компания право-, лево- и либерал-центристских образований складывалась извилистым путем постепенно еще с конца 1990-х годов, меняя свои конфигурацию и мозаику. Последний узор этого политического калейдоскопа сложился — или кто-то его сложил — в 2020 году строго с прицелом на парламентские выборы в октябре 2021 года.

Прицел сразу оказался верным (на мой взгляд, именно это весьма настойчиво указывает, что за всем и стоял этот "кто-то"). Коалиция с первого раза взяла большинство и образовала нынешнее правительство во главе с Петром Фиалой. Правда, для его окончательной сборки пришлось использовать еще и представителей коалиции "Пиратов и старост".

Три портфеля на сундук мертвеца

Piráti долго занимали места в самом конце избирательских предпочтений со средним результатом 1,7%, но на парламентских выборах в 2017 году вдруг выстрелили на 10,79% и получили 22 места, став третьей по численности фракцией в парламенте. На фоне такого подъема к "Пиратам" с их программой "обеспечить защиту основных гражданских прав и свобод в мире, в котором существует интернет", "реформировать публичную администрацию", "децентрализовать государство и содействовать прямой демократии" решила присоединиться считающаяся центристской и либеральной партия "Старосты и независимые" (STAN). Так в январе 2021 года образовалась коалиция, получившая это сказочное название "Пираты и старосты".

В итоге вышло так, что хотя сами "Пираты" получили на выборах того года всего четыре мандата, своей пропагандой они отобрали немалый процент голосов у ANO 2011, которые и отошли коалиции "Вместе", приведя ту к власти. Так что три министерских портфеля в правительстве Петра Фиалы они, можно констатировать, заработали честно.

Другие фигуранты

Что будет с "Пиратами" на сей раз, сказать трудно — в отчете о результатах опроса они не фигурируют. Но их прежний союзник STAN должен, мол, получить заметные 10,5% голосов.

Кроме того, на чешской политической сцене присутствуют и другие акторы.

Правое политическое движение SPD ("Свобода и прямая демократия"), пребывающее ныне в парламентской оппозиции, обещает, согласно исследованию, получить голоса 12,9% избирателей и 27 парламентских кресел. Это нечто вроде германской "Альтернативы для Германии" или французского "Национального объединения" — консервативное, антимигрантское, антиэлгэбэтэшное (ЛГБТ, признано экстремистским и запрещено в РФ), национальное на грани националистического движение. Тоже с достаточно спиральной эволюцией, из-за которой политологи затрудняются даже отнести SPD к правому или левому краю политического спектра.

Еще есть коалиция левых сил "Достаточно!" (или "Хватит!", Stačilo!) во главе с Коммунистической партией Чехии и Моравии. Здесь же — правонационалистическая партия "Объединенные демократы — Ассоциация независимых", а также Чешская национал-социальная партия (ČSNS). Могут еще присоединиться социал-демократы.

Нетривиальный, прямо скажем, образовался союз коммунистов, социал-демократов и национал-социалистов. И ведь это еще движение "Автомобилисты для себя" решило идти на выборы самостоятельно…

Чего можно ожидать

Нетрудно увидеть, что и в этот раз без коалиций дело не обойдется.

Если "Старосты" снова будут с "Вместе", то со своим 21 и их 43 креслами смогут контролировать 64 места в парламенте. Это меньше, чем 68 у ANO, но хватит для блокирования любой инициативы премьера-олигарха.

Со своей стороны на данный момент ANO и SPD планируют объединение для участия в выборах. Тогда у них вместе будет 95 мандатов. Это уже уверенно больше, чем у ныне правящих оппонентов, но, однако, тоже не дает абсолютного большинства.

В таком случае сулимые опросом 7,4% голосов и 14 кресел делают коалицию "Достаточно!" ключевым партнером для ANO. Тем более что она более чем критически настроена против правящего кабинета Фиалы. Это даст чаемое абсолютное большинство, которое станет надежным, если к этому союзу присоединится в целом левопопулистская сила в лице "Автомобилистов" с их предполагаемыми 5,5% и восемью мандатами. Они, правда, как видно, несколько избыточны для контроля ANO, SPD и "Достаточно!" над парламентом, но могут заменить последних в ключевой позиции, если нынешние коммунисты с бывшим не договорятся.

Так что предстоящие 3 и 4 октября выборы обещают быть весьма занимательными.

Чего можно ожидать РФ

Что главное в такой политической истории современной Чехии? Ее суть — мозаика. Или, учитывая динамику, как я также отметил, — калейдоскоп.

Это означает, что нация не привыкла к единству. Даже сегодня, когда на Западе идет крайне активное запугивание общим врагом в лице России. По большому счету, это значит, что не очень-то этого рисуемого врага нужно опасаться, скорее запугивание в стране идет для общеевропейского приличия.

Означает ли это, что возможная победа коалиции во главе с Андреем Бабишем снизит градус антироссийской истерии в чешском политикуме?

Конечно, на фоне откровенных врагов Москвы Петра Фиалы и президента Чехии, генерала НАТО Петра Павела лидер ANO с его обещаниями отказать Киеву в чешской помощи выглядит обнадеживающе. Кое-кто сгоряча даже стал виртуально складывать в ЕС антиукраинскую коалицию Бабиш — Фицо — Орбан. Но, на мой взгляд, эти надежды, скорее всего, окажутся ложными.

Во-первых, тот же Бабиш осенью 2014 года устроил грязный скандал против Москвы, обвинив во взрывах на военном складе в поселке Врбетице агентов русских спецслужб. Хотя на его тогдашнем уровне было твердо известно то же, что очевидно любому непредвзятому наблюдателю: эти взрывы хоронили следы поставок чешского оружия через Болгарию на Украину. И вряд ли Бабиш подобрел к Москве с тех пор.

Во-вторых, коалиция из Чехии, Словакии и Венгрии будет уж слишком сильна в глазах Брюсселя. А значит, Бабишу будет сделано предложение, от которого он как практикующий бизнесмен не сможет отказаться. Ведь любая из его 200 фирм в любой из пяти стран может внезапно получить некую "бумагу", после которой оную фирму нужно будет спасать. А на такие бумаги Брюссель большой мастер.

В-третьих, есть коалиции, а есть — чешские коалиции. И как кто из партнеров поведет себя в возможном правительстве Бабиша — вопрос одного поворота калейдоскопа. И неизвестно, кто его захочет повернуть в любой угодный момент.

Наконец, у Чехии традиционно получалось служить тому, кто ее контролирует. Она пережила свой "золотой век" в составе Священной Римской империи германской нации. После бурной, но краткой попытки обрести самостоятельность в ходе гуситских войн стала послушной областью Австро-Венгерской империи. Исполнительно клепала танки для Третьего рейха. После кончины Варшавского договора восторженно вбежала в состав НАТО. Наконец, сегодня истово служит Брюсселю.

И кто такой Андрей Бабиш, чтобы переломить эту историческую традицию?

Не Ян Гус точно.