Эксперт Мамрадзе: оппозиция Грузии получила удар при попытке свержения власти

Петр Мамрадзе назвал апофеозом неадекватности заявления одного из организаторов акции протеста на площади Свободы в Тбилиси, оперного певца Пааты Бурчуладзе

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Грузинская оппозиция получила еще один удар вследствие предпринятой накануне попытки свергнуть власть за счет масштабного митинга и штурма резиденции президента. Таким мнением поделился с ТАСС профессор Кавказского международного университета, эксперт Петр Мамрадзе.

"Да, это еще один значительный удар, но нельзя сказать, что окончательный, так как есть определенные силы, организации, финансы. Трудно сказать, что все это сойдет на полный ноль", - сообщил Мамрадзе.

Он назвал апофеозом неадекватности заявления одного из организаторов акции протеста в субботу на площади Свободы в Тбилиси, оперного певца Пааты Бурчуладзе. "Прямо стоит вопрос адекватности человека. Бывает с возрастом происходят изменения. Когда человек говорит - я сейчас зачитаю декларацию и, когда закончу читать текст, в тот самый момент власть перейдет в наши руки и нам сдадут ключи от всех главных зданий Грузии, - тут, конечно, комментарии излишни", - отметил эксперт.

Мамрадзе также согласился с тем, что сейчас грузинская оппозиция находится в низшей точке за долгие годы, так как ее часть не участвовала в муниципальных выборах и предпочла революцию, которая не получилась, а другая потерпела разгромное поражение на выборах. Оппозиционные партии "Сильная Грузия - Лело" и "Гахария за Грузию" получили значительное меньшинство в городских собраниях во всех муниципалитетах и проиграли выборы мэров городов.

В Грузии, по словам Мамрадзе, в силу определенных факторов в целом не состоялась оппозиция. И это при том, что у нее есть в стране собственные телеканалы, занятые антиправительственной пропагандой. Такой оппозиционный медийный ресурс, как в Грузии, отмечает Мамрадзе, невообразим для тех же французов или немцев. При этом принято считать, что именно у европейцев развита свобода слова.

Попытка революции в день выборов

Митинг оппозиции прошел на площади Свободы в Тбилиси 4 октября, когда в стране проводились муниципальные выборы. Его организаторы задолго до этого утверждали, что 4 октября власть будет свергнута, причем мирным путем. Во время выступления со сцены бывший генеральный прокурор Грузии Муртаз Зоделава призвал "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ с применением водометов и слезоточивого газа.

Полиция в ночь на воскресенье задержала пятерых инициаторов акции, включая Зоделаву и Бурчуладзе, за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы. Власти Грузии назвали произошедшее попыткой госпереворота.