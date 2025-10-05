МИД Греции отправит спецрейсом в Афины 27 греков из флотилии "Сумуд"

Делегация греческого посольства в Тель-Авиве посетила 5 октября центр содержания под стражей, где находятся 27 граждан страны

АФИНЫ, 5 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Греции отправит 6 октября спецрейсом в Афины 27 греков из флотилии "Сумуд", которая направлялась на прорыв блокады сектора Газа и была перехвачена израильскими военными. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД Греции.

"По распоряжению министра иностранных дел [Греции] Йоргоса Герапетритиса 6 октября в ближайший международный аэропорт Рамон состоится специальный рейс для встречи граждан Греции и их безопасного возвращения в Афины в тот же день", - сообщило ведомство.

По его словам, "делегация греческого посольства в Тель-Авиве во главе с послом Греции в Израиле посетила 5 октября центр содержания под стражей, где находятся 27 граждан Греции, участвующих в операции "Глобальная флотилия Сумуд". "Все они чувствуют себя хорошо и получают всю необходимую поддержку. МИД и посольство Греции в Тель-Авиве поддерживают постоянную связь со всеми уровнями МИД Израиля для незамедлительного проведения процедур репатриации", - подчеркнули в министерстве.

Флотилия "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) отправилась от берегов Туниса в сектор Газа в середине сентября. Израиль перехватил все суда. Всего в составе флотилии значились более 40 принадлежащих разным странам судов. После операции участники флотилии были доставлены в порт Ашдода и переданы полиции.