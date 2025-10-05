Трамп заявил, что предложения Путина по ДСНВ звучат как хорошая идея

Президент США ответил на вопрос ТАСС во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает хорошей идеей предложение российского лидера Владимира Путина еще год придерживаться количественных ограничений, предусмотренных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Для меня это звучит как хорошая идея", - сказал Трамп, отвечая на вопрос ТАСС во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

22 сентября Путин на совещании с Советом безопасности РФ заявил, что Москва по истечении в феврале срока действия ДСНВ готова в течение еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.