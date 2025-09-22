МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россия после истечения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) готова продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений.
Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Поэтому Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ", - сказал он на совещании с Совбезом.