Le Parisien: новый состав правительства Франции огласят 5 октября

В СМИ фигурируют разные данные, согласно которым вместо 35 министерских портфелей будет распределено лишь от 20 до 25

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню спустя месяц после назначения на пост представит часть нового состава кабмина в воскресенье вечером. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Читайте также

Франция после "Черного четверга": смогут ли договориться власть, профсоюзы и оппозиция?

Источники газеты утверждают, что глава правительства решил огласить полный список министров в два этапа. При этом их число будет заметно меньше, по сравнению с тем, что было у его предшественника Франсуа Байру. В СМИ фигурируют разные данные, согласно которым вместо 35 министерских портфелей будет распределено лишь от 20 до 25.

По информации газеты La Tribune, свои посты должны сохранить министр внутренних дел Брюно Ретайо, министр юстиции Жеральд Дарманен и глава МИД Жан-Ноэль Барро. Также, как ожидается, на своих местах останутся министр культуры Рашида Дати, глава Минздрава Катрин Вотрен и министр заморских территорий Манюэль Вальс. Однако остается открытым вопрос о министерстве вооруженных сил, которое Лекорню возглавлял до назначения премьером. La Tribune утверждает, что на этот пост, вопреки слухам, не претендует бывший начальник Главного штаба ВС страны Тьерри Бюркар, при этом Le Journal du dimanche допускает, что на эту должность определят бывшего премьер-министра и нынешнего министра образования Элизабет Борн.

8 сентября Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции) проголосовало за недоверие правительству во главе с Франсуа Байру из-за предложенных им мер жесткой экономии, предполагающих, в частности, сокращение социальных выплат. На следующий день после голосования Байру подал в отставку, после чего президент республики Эмманюэль Макрон назначил Лекорню премьер-министром.