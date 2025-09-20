Франция после "Черного четверга": смогут ли договориться власть, профсоюзы и оппозиция?

Дмитрий Горохов — о том, какие требования выдвигаются после масштабных протестов французов и как отреагировали правящие круги

Франция приходит в себя после всеобщей забастовки, проведенной профсоюзами 18 сентября в знак протеста против планов властей решить проблему государственного долга за счет сокращения социальных ассигнований. Как и предыдущая национальная забастовка, состоявшаяся 10 сентября, она была организована в ответ на планы экономии, обнародованные еще премьер-министром Франсуа Байру, ушедшим с тех пор в отставку, но оказалась куда более масштабной.

В "штабе восстания" — межпрофсоюзном комитете, от имени которого проводились марши протеста, утверждают, что смогли вывести на улицы более 1 млн человек. "После первого этапа 10 сентября, в котором участвовали 300 тыс. человек, социальное недовольство усиливается", — прокомментировали активность забастовщиков профсоюзные лидеры.

Опрос общественного мнения, данные которого социологическая служба Elabe опубликовала накануне, указывает на в целом позитивное отношение населения к забастовке. 56% опрошенных заявили, что поддерживают забастовщиков или как минимум с пониманием относятся к их требованиям. Против забастовки высказались 25%, о безразличии заявили 18%, осудили — 1%. Уровень поддержки, однако, несколько меньше, чем в период демонстраций, проводимых в 2023 году против повышения пенсионного возраста, когда согласно Elabe, манифестации поддерживали 60%-63% французов.

"Бастуют все"

Организаторы "Черного четверга", как заранее назвала день действий профсоюзов французская пресса, серьезно нарушили работу транспорта: метро в Париже, железных дорог и автобусных маршрутов в провинции. В столице и регионах полиция временами применяла слезоточивый газ, чтобы сдерживать натиск наиболее радикальной части манифестантов во время движения колонн. Тем не менее, сторонам удалось избежать эксцессов, которыми были в свое время отмечены антиналоговые протесты движения "Желтые жилеты".

В акциях 18 сентября в ряде случаев участвовали даже градоначальники. Так, в колонне демонстрантов в Страсбурге была замечена мэр эльзасской столицы, член партии экологистов Жанна Барсегян. А в Мон-Сен Мартене (департамент Мерт и Мозель) мэр-коммунист Серж де Карли в этот день распорядился закрыть двери муниципалитета в знак "солидарности с социальным движением в стране".

Ультиматум профсоюзов

Межпрофсоюзный комитет подвел итоги забастовки на заседании, созванном в пятницу. В коммюнике, принятом после многочасовых дискуссий, члены комитета потребовали от нового премьер-министра Себастьена Лекорню полностью отказаться от проекта бюджета на 2026 год, который профсоюзы расценили как "несправедливый и угрожающий социальным правам трудящихся". Среди требований комитета — отмена закона о повышении пенсионного возраста до 64 лет (профсоюзы однако не указали, на какой новом возрастном цензе они настаивают).

Налог на "сверхбогатых"

Одновременно от властей требуют большей финансовой справедливости, введения дополнительных налогов на большие состояния и высокие доходы. Это требование перекликается с предложениями французского эксперта, 38-летнего профессора экономики Габриэля Зюкмана. Он предложил установить дополнительный налог на наиболее крупные состояния, превышающие €100 млн. Предложение Зюкмана о специальном налоге на "ультра-богатства" было ранее поддержано Национальным собранием (нижней палатой парламента), но отклонено французским Сенатом. Профсоюзы, однако, рекомендуют вернуться к этой идее.

Члены комитета адресовали премьеру ультиматум, пригрозив новым днем забастовок и манифестаций, если их требования не будут удовлетворены до 24 сентября. "Мяч теперь в лагере премьер-министра", — заявил федеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда (CGT) Тома Вашрон.

Ни Лекорню, ни Макрон не комментировали ультиматум профсоюзов. Премьер ограничился тем, что еще в период манифестации отметил в социальных сетях, что требования профсоюзов рассматриваются в ходе его консультаций с оппозицией и профсоюзами по вопросам бюджета. Президент, лишь кратко появившийся на публике в связи с завершением очередного этапа реставрации собора Нотр-Дам и открытия для посетителей его башен, обошел молчанием текущие события. Роль коммуникатора он передоверил своему премьеру.

Готов ли к этой роли Лекорню, ведь на протяжении трех лет руководства Министерством вооруженных сил он крайне редко высказывался на политические темы? 39-летний Лекорню, безусловно, пользуется доверием у Макрона как политик, безгранично преданный главе государства. В отличие от своих предшественников, он не претендует на собственную роль в политике и способен, кроме того, договариваться с оппонентами. Так, он уже исключил из планов экономии отмену двух праздничных дней, намеченную предыдущим премьером Франсуа Байру.

Лекорню, правда, пока не сообщил, чем он планирует заменить эту меру, с помощью которой предшественник планировал сэкономить €4 млрд. В профсоюзах решение Лекорню воспринято как положительный сигнал, но список требований в их ультиматуме велик, и премьеру, кроме того, предстоят сложные переговоры с политической оппозицией.

Как долго Макрон сможет оставаться над схваткой? Держать паузу президенту позволит в ближайшие дни визит в Нью-Йорк, где он проведет в ООН конференцию, посвященную признанию Государства Палестина. Оппоненты Макрона считают, однако, что он направляется за океан, чтобы забыть о кризисе во Франции. В зарубежных поездках президент неизменно следует собственному правилу — не отвечать на вопросы внутриполитического характера. Но дипломатическая миссия даст передышку президенту всего в несколько дней. Тем временем, левая оппозиция переходит в наступление и угрожает главе государства отрешением от власти.

Левая оппозиция приветствовала итоги марша. Основатель и лидер левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон обрадован "масштабами события". На своей странице он заявил, что профсоюзный "день действий" 18 сентября стал прямым продолжением социального движения против повышения пенсионного возраста. "Движение имеет огромный размах", — заявил Меланшон. Он выразил мнение, что Макрон "делает ситуацию неконтролируемой для самого себя и своей системы". Лидер левых пригрозил вотумом недоверия премьеру на открывающейся 1 октября очередной сессии парламента и одновременно повторил свой призыв к отставке президента.

В реальности импичмент маловероятен, поскольку соответствующий проект резолюции должен пройти десяток парламентских инстанций, а в финале еще и получить одобрение 2/3 законодателей в нижней и верхней палатах. Нынешняя расстановка сил в парламенте это исключает. Но в любом случае, власть будет ослаблена и не сможет долго парировать натиск профсоюзов.

Генерал Кристоф Гомар, избранный во французский парламент от правой партии "Республиканцы", считает, что президенту придется уйти в отставку, чтобы разблокировать ситуацию. Он советует Макрону сделать это добровольно. Гомар рекомендует ему последовать примеру генерала де Шарля Голля, покинувшего пост главы государства в 1969 году после поражения на референдуме о реформировании Сената. Макрон, однако, категорически отвергает сценарий досрочной отставки и неоднократно заявлял о намерении выполнять президентские обязанности до "последней четверти часа" своего мандата, истекающего в мае 2027 года.

В резерве у Макрона роспуск "Национального собрания". Возможно, новые выборы уменьшили бы давление на Елисейский дворец, переключив внимание на избирательную кампанию. Но где гарантии, что расстановка сил в Бурбонском дворце — резиденции нижней палаты, изменилась бы в пользу президентского лагеря?