Третий пошел: во Франции новый этап политического кризиса

Андрей Низамутдинов — о том, почему депутаты не поддержали Франсуа Байру и какова роль Макрона в отставке правительства

На минувших выходных эксперты и аналитики, следящие за ситуацией во Франции, практически в один голос твердили: правительство Франсуа Байру может спасти только вмешательство божественного провидения. Или, попросту говоря, чудо. Но чуда не произошло: большинство депутатов Национального собрания вечером 8 сентября, как и ожидалось, отказались поддержать вотум доверия кабинету Байру. Теперь его ждет неминуемая отставка, а Франция рискует еще глубже погрузиться в трясину политического и экономического кризиса, в котором пребывает практически весь второй срок пребывания Эмманюэля Макрона на посту президента.

Предсказуемый итог

Вынося на рассмотрение депутатов вопрос о вотуме доверия, Байру, надо полагать, прекрасно отдавал себе отчет в том, что его ждет. Дело в том, что возглавляемый им кабинет является правительством парламентского меньшинства: центристская коалиция, поддерживающая президента и его ставленника Байру, располагает всего 212 депутатскими мандатами — это заметно меньше того уровня в 288 голосов, который обеспечил бы нынешнему правительству политическое выживание.

Незадолго до голосования в Национальном собрании Макрон призвал правящую коалицию сплотиться вокруг правительства. Заодно он потребовал от министров "множить контакты с политическими партиями, чтобы избежать поражения при голосовании о доверии кабинету министров".

Политический расчет строился, очевидно, на том, чтобы попытаться привлечь на свою сторону социалистов и экологистов, посулив им места в правительстве, и тем самым обеспечить необходимый минимум голосов. Не исключено, что год с небольшим назад, сразу после внеочередных парламентских выборов, такой ход мог бы и сработать. Но, к несчастью для Макрона, его потенциальные партнеры с тех пор значительно поумнели, поскольку имели не одну возможность убедиться: президент слова не держит и своих обещаний не исполняет.

Итоги голосования говорят сами за себя: за доверие правительству высказались лишь 194 депутата, то есть Байру поддержал даже не весь состав правящей коалиции. 364 человека проголосовали против либо воздержались.

Низко пал

По уходящему правительству едва ли кто-то заплачет: согласно результатам опроса, проведенного социологической службой Verian по заказу журнала Le Figaro Magazine с участием 1 тыс. человек в возрасте старше 18 лет, доверие Байру выразили лишь 14% французов, тогда как 82% заявили, что не одобряют проводимую им политику. Такого низкого рейтинга не было ни у одного из премьер-министров Пятой Республики за все время ее существования.

Тем не менее, обращаясь к депутатам перед голосованием, Байру попросил их выразить хотя бы "минимальное согласие", которое позволило бы ему продолжить работу на премьерском посту. Заодно он попытался объяснить, что виноват в нынешних проблемах страны лишь отчасти: "у Франции не было сбалансированного бюджета уже 51 год", и с тех пор она лишь накапливала долги, а с 2000 года Франция стала "страной, которая производит меньше, чем ее соседи".

Байру также обозначил целый ряд стоящих перед страной проблем — от ситуации в системе образования до проблем с нелегальной миграцией. Но самой главной проблемой премьер назвал постоянно растущий государственный долг, размер которого достиг уже колоссальной суммы €3,4 трлн, что составляет 124% ВВП, и ежечасно (!) увеличивается на €12 млн. "Мы тратим, но никогда не возвращаем назад, и это превратилось в зависимость", — констатировал Байру.

Пессимистичный прогноз

По словам пока еще действующего премьера, вместе с увеличением объема госдолга постоянно растут и расходы на его обслуживание: с €30 млрд в 2020 году они увеличились до €60 млрд в 2024 году, а к 2030 году, если не изменить подход, выплаты кредиторам превысят €100 млрд.

На самом деле ситуация может оказаться еще хуже: по прогнозу ряда экономистов, отставка правительства может побудить международные рейтинговые агентства уже в самое ближайшие дни понизить кредитный рейтинг Франции с нынешних AA- до уровня А+. Это автоматически повлечет за собой рост ставок, по которым Париж берет кредиты, и, соответственно, увеличит рост расходов на обслуживание долга. Привлекать инвесторов станет заметно труднее, а уж если крупные кредиторы начнут избавляться от французских облигаций, дело и вовсе может повернуться к катастрофе. Но даже если до нее не дойдет, то уж о планах наращивания ВВП точно придется забыть: адье, экономический рост; бонжур, рецессия и урезание расходов на социальные программы.

Что делать?

Собственно говоря, именно намерение правительства Байру бороться с проблемой госдолга за счет урезания социальных расходов бюджета и даже уменьшения количества выходных дней и стало одной из главных причин того единства, с которым парламентская оппозиция как слева, так и справа отказала ему в доверии. Впрочем, и в парламенте, и в обществе прекрасно понимают, что Байру лишь, пардон за прямоту, козел отпущения, а истинный виновник происходящего — президент Макрон. Именно поэтому общественные активисты, вне зависимости от исходов голосования в Национальном собрании по вотуму доверия Байру, запланировали на 10 сентября массовые демонстрации по всей стране, а ведущие профсоюзные объединения наметили на 18 сентября проведение общенациональной забастовки. Более того, левая "Неподчинившаяся Франция", располагающая в Национальном собрании третьей по величине фракцией, уже объявила о намерении запустить процедуру импичмента президента.

К слову, рейтинг Макрона, согласно упомянутому ранее опросу, всего на один процентный пункт выше, чем у Байру, а не доверяют президенту 80% французов. Но все же импичмента ему едва ли стоит опасаться: тут простым большинством голосов не обойтись. Импичмент президента должен быть поддержан двумя третями парламентариев сперва в Национальном собрании, затем в Сенате, а потом и на совместном заседании обеих палат. При этом сам Макрон добровольно уходить в отставку, естественно, не собирается: он публично заявил, что твердо намерен доработать до конца положенного срока.

Что касается политического кризиса, вызванного провалом вотума доверия правительству Байру, то тут возможны варианты. Президент может принять отставку Байру, но оставить его исполняющим обязанности до назначения нового премьера. А с учетом того, что у Макрона нет в Национальном собрании большинства, на которое он мог бы опереться, переговоры рискуют затянуться надолго. Да и выбирать президенту придется либо из левых, с которыми у него плохие отношения, либо из правых, с которыми отношения еще хуже. В любом случае и те и другие станут, несомненно, выдвигать собственные условия, часть из которых вполне могут оказаться для Макрона неприемлемыми.

Другой вариант — роспуск Национального собрания и проведение внеочередных выборов. Эту опцию Макрон уже использовал летом прошлого года, получилось не очень. Несмотря на все манипуляции, наибольшее количество мест завоевало правое "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен. Сейчас ситуация такова, что в случае внеочередных выборов эта партия, которую в большинстве французских, а вслед за ними и в других мейнстримных западных СМИ упорно продолжают именовать крайне правой, может набрать еще больше голосов и даже получить возможность самостоятельно сформировать правительство. На этот риск Макрон едва ли пойдет, значит, остается торг с левыми. Хотя они, судя по их выступлениям перед голосованием, настроены не на торг, а на то, чтобы "взять на себя управление страной".

Кто виноват?

Байру стал уже третьим премьером, ушедшим в отставку за год с небольшим после внеочередных парламентских выборов. Напоминая об этом, газета The New York Times констатировала: "Франция поражена политическим параличом", "такой нестабильности, свидетельствующей о кризисе власти, в Пятой республике не было с момента ее основания". По мнению издания, отставка правительства Байру "гарантированно приведет к <…> возникновению политического вакуума и усилению давления на президента Макрона, который оказался в изоляции".

Если американское издание подразумевает изоляцию внутриполитическую, то британский журнал The Spectator утверждает, что благодаря Макрону Франция "уже заблокирована" и на внешней сцене: "Президент продолжает гордо вышагивать по международной арене, обмениваясь объятиями и рукопожатиями с другими столь же некомпетентными европейскими лидерами. Но за пределами Западной Европы никто не воспринимает Макрона всерьез. С каждым днем пребывания Макрона у власти международный авторитет Франции падает все ниже".

На самом деле корень проблемы, на мой взгляд, следует искать в постепенном отходе французских властей от суверенной внутренней и внешней политики после ухода со сцены последнего верного голлиста Жака Ширака. Этот отход начал Николя Саркози, вернувший Францию в военную организацию НАТО, продолжил Франсуа Олланд, и слова не смевший сказать поперек мнения "железной фрау" Ангелы Меркель, и довершил Эмманюэль Макрон, пришедший к власти в том числе благодаря слому традиционной партийной системы. Движение, наспех сформированное для его поддержки из обломков традиционных левых и правых партий, не имело обязательной в таких случаях внятной социально-экономической платформы, а опиралось на общеглобалистскую "повестку" с ее упором на гендерное равноправие и псевдозаботу об экологии.

Результат всем виден невооруженным глазом. Левому, правому ли правительству, разгребать это глобалистское наследство придется долго и основательно. Впрочем, у французов есть козырь в виде другого политического наследия, оставленного генералом Шарлем де Голлем. Кстати, лежащий в основе этого наследия "суверенитет" — слово французского происхождения.