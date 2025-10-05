В ЕС заявили, что все стороны в Грузии должны воздержаться от насилия

Выборы прошли в обстановке широкомасштабного подавления инакомыслия, указали глава европейской дипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по расширению Евросоюза Марта Кос

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Глава европейской дипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос в совместном заявлении призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия в период после муниципальных выборов.

"Мы призываем к спокойствию и воздержанности в период после выборов, а власти призываем соблюдать право граждан на свободу собраний и выражения. Важен конструктивный и инклюзивный диалог между всеми политическими игроками и представителями гражданского общества, мы призываем все стороны воздержаться от насилия", - говорится в тексте, опубликованном на сайте представительства ЕС в Грузии.

Каллас и Кос в своем заявлении также отмечают, что они категорически отрицают и осуждают дезинформацию в Грузии о роли Евросоюза, а также осуждают нападки на посла ЕС Павла Герчинского. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее сообщил, что в беспорядках, которые происходили в субботу в Тбилиси, также виноват и посол ЕС в Тбилиси.

В заявлении утверждается, что были многочисленные выпады в адрес СМИ, были приняты законы против гражданского общества, аресты активистов и оппонентов власти, а также законодательные изменения в пользу правящей партии. Все это "существенно сократило возможность проведения конкурентных выборов".

Также ЕС заявляет, что несвоевременное приглашение миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ "нанесло урон прозрачности избирательного процесса и помешало надежному и содержательному международному наблюдению" за выборами.

Согласно данным ЦИК после обработки данных со 100% участков, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила во всех муниципалитетах, набрав суммарно по всей стране 81,7% голосов по пропорциональным спискам. Также во всех городах и муниципалитетах победили кандидаты в мэры и мажоритарные депутаты сакребуло от правящей партии. Действующий мэр Тбилиси набрал в столице 71,61% голосов. Явка на выборах составила 40,93%.