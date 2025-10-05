NU.nl: в Амстердаме более 250 тыс. человек поучаствовали в пропалестинской акции

Большинство участников пришли на мероприятие в красной одежде в знак солидарности с мирными жителями сектора Газа и протеста против военной операции Израиля в анклаве

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 5 октября. /ТАСС/. Около 250 тыс. человек приняли участие в масштабной пропалестинской акции, прошедшей 5 октября в Амстердаме. Окончательные данные о числе участников протеста сообщила порталу NU.nl группа Oxfam Novib, участвовавшая в организации мероприятия.

Как отметили инициаторы акции, она стала крупнейшей в серии протестов, проходящих под знаком "красной черты" в Нидерландах: две предыдущие подобные демонстрации в Гааге собрали соответственно около 100 тыс. и 150 тыс. человек. Большинство участников пришли на мероприятие в красной одежде в знак солидарности с мирными жителями сектора Газа и протеста против военной операции Израиля в анклаве. Марш проходил по центральной части города, вокруг парка Вондела и завершился на Музейной площади.

Полиция Нидерландов сообщила журналистам, что акция прошла мирно. Тем не менее, двое демонстрантов были задержаны за вандализм. По версии правоохранителей, они нарисовали граффити на здании ресторана в центре города.

Ранее источники в правоохранительных органах сообщали, что на 14:00 по местному времени (15:00 мск) в акции приняли участие около 10 тыс. человек.

Как ранее передавал корреспондент ТАСС, в акции участвовали многие нидерландские и зарубежные активисты и общественные деятели, а также представители еврейских организаций, критически относящихся к политике израильских властей. На фоне проведения акции движение транспорта в районе Музейной площади было ограничено на весь день, изменениям подверглись несколько трамвайных и автобусных маршрутов. Нидерландская железнодорожная компания NS назначила дополнительные рейсы в Амстердам из разных городов страны. Акция окончилась в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

Череда пропалестинских акций под знаком "красной черты" проходит в Нидерландах с весны. Первая из них состоялась 18 мая на площади Маливелд в Гааге, где в символическую "красную линию" выстроились более 100 тыс. человек, после чего они прошли маршем к Дворцу мира.