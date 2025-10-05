Эксперт Кимболл счел, что Трамп принял предложение Путина по ДСНВ

Теперь Кремль и Белый дом должны придать этому соглашению официальный статус, указал руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп фактически принял предложение российского лидера Владимира Путина еще год придерживаться количественных ограничений, предусмотренных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такое мнение высказал ТАСС руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл, комментируя заявление Трампа, назвавшего хорошей идеей упомянутую инициативу Путина.

Он отметил, что ассоциация приветствует "положительную реакцию президента Трампа на предложение" главы российского государства.

"Мы призываем республиканцев и демократов [в США] поддержать решение президента Трампа сохранить в силе отвечающие здравому смыслу ограничения для двух крупнейших и наиболее смертоносных ядерных арсеналов в мире", - заявил Кимболл.

"Большее количество ядерного оружия не сделает ни США, ни Россию, ни мир в целом безопаснее. Соблюдение основных ограничений как минимум в течение одного года после истечения срока действия договора поможет снизить напряженность, предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, в которой никто не сможет победить, создать дипломатические рычаги давления для сдерживания наращивания арсенала Китаем и выиграть время для переговоров о более широком и устойчивом соглашении", - подчеркнул Кимболл.

"Теперь Кремль и Белый дом должны придать этому соглашению официальный статус и немедленно поручить своим командам начать переговоры о новом, более всеобъемлющем соглашении или соглашениях, которые затронут сложные вопросы, с которыми уже долгое время испытывают трудности обе стороны", - считает он. Ассоциация, которую возглавляет Кимболл, была основана в 1971 году. Она базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных американских неправительственных организаций, ратующих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружения.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что предложение Путина по ДСНВ "звучит как хорошая идея". 22 сентября Путин на совещании с Советом безопасности РФ заявил, что Москва по истечении в феврале срока действия ДСНВ готова в течение еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.