ТАСС: офис Зеленского пытается монополизировать поставки БПЛА в ВСУ
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Офис Владимира Зеленского стремится взять под контроль денежные потоки с закупок дронов и монополизировать их поставки в войска. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Ранее в силовых структурах уточняли, что недавно на Украине провели очередную реформу войск БПЛА. В результате этого и из-за критики командиром одного из отрядов дрона-ракеты "Паляница", а также госзакупок дронов сократили сразу несколько подразделений БПЛА.
"Озвученные факты говорят о том, что это вызвано попытками офиса Зеленского взять под контроль денежные потоки с закупок дронов и монополизировать поставки БПЛА фирмами, связанными с главой офиса", - уточнил собеседник.
При этом высвободившийся личный состав можно перераспределить в лояльные офису подразделения, "отчитавшись об успешном проведении реформы и укомплектовании всех расчетов", добавил он.
"Подобными действиями киевский режим дает понять всем, что если ты поддерживаешь курс офиса Зеленского и главы офиса Андрея Ермака, то все будет хорошо, если же нет - тебя ждет беседа с СБУ. За примером долго ходить не надо, достаточно вспомнить включение в список "Форбс Украина" военнослужащей 14-го отдельного полка беспилотных систем Анны Архиповой, помогавшей своему возлюбленному воровать гуманитарную помощь", - заключил собеседник.