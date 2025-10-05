ТАСС: офис Зеленского пытается монополизировать поставки БПЛА в ВСУ

Из-за новой украинской реформы в отношении войск беспилотных летательных аппаратов, высвободившийся личный состав можно перераспределить в лояльные офису подразделения

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Офис Владимира Зеленского стремится взять под контроль денежные потоки с закупок дронов и монополизировать их поставки в войска. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Ранее в силовых структурах уточняли, что недавно на Украине провели очередную реформу войск БПЛА. В результате этого и из-за критики командиром одного из отрядов дрона-ракеты "Паляница", а также госзакупок дронов сократили сразу несколько подразделений БПЛА.

"Озвученные факты говорят о том, что это вызвано попытками офиса Зеленского взять под контроль денежные потоки с закупок дронов и монополизировать поставки БПЛА фирмами, связанными с главой офиса", - уточнил собеседник.

При этом высвободившийся личный состав можно перераспределить в лояльные офису подразделения, "отчитавшись об успешном проведении реформы и укомплектовании всех расчетов", добавил он.

"Подобными действиями киевский режим дает понять всем, что если ты поддерживаешь курс офиса Зеленского и главы офиса Андрея Ермака, то все будет хорошо, если же нет - тебя ждет беседа с СБУ. За примером долго ходить не надо, достаточно вспомнить включение в список "Форбс Украина" военнослужащей 14-го отдельного полка беспилотных систем Анны Архиповой, помогавшей своему возлюбленному воровать гуманитарную помощь", - заключил собеседник.