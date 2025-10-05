Премьер Франции: новому правительству придется идти на компромиссы с оппозицией

Это необходимо для того, чтобы успеть согласовать бюджет на 2026 год, пояснил Себастьен Лекорню

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню признал, что обновленному правительству под его руководством придется идти на компромиссы с оппозиционными силами, чтобы успеть согласовать бюджет на 2026 год до конца 2025 года. Об этом он написал в X.

"Эти министры будут выполнять сложную задачу по составлению бюджета страны до 31 декабря и служению Франции. Они согласились на это, зная, что им придется идти на компромиссы с нашей оппозицией", - заявил он. Лекорню добавил, что "последнее слово будет за парламентом", учитывая ранее данное им обещание не использовать полномочия в рамках статьи 49.3 конституции страны для проведения законопроектов в обход голосования депутатов.

"Только что объявленное правительство <...> объединяет тех, кто поддерживает нас в парламенте", - добавил премьер. При этом сразу после оглашения списка нового правительства, в котором подавляющее большинство министров остались из прежнего состава, лидеры оппозиционных партий резко раскритиковали такой шаг, который, по их словам, фактически свидетельствует о продолжении прежней политики, против которой они выступили, отправив в отставку прежнего премьера Франсуа Байру. Более того, об отсутствии признаков разрыва с прежней политикой заявил и только что переназначенный глава МВД Брюно Ретайо, который пообещал утром 6 октября собрать заседание стратегического комитета партии "Республиканцы" по этому вопросу.

Генеральный секретарь президента Франции Эмманюэль Мулен ранее огласил первую часть списка нового правительства страны. Одним из наиболее заметных изменений стало назначение на пост министра обороны бывшего министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра. Еще одной новой фигурой в кабмине станет Ролан Лескюр, который заменит Эрика Ломбара на посту министра экономики и финансов. В то же время ряд ключевых министерств сохранит своих прежних руководителей: МВД республики продолжит возглавлять представитель "Республиканцев" Брюно Ретайо, МИД остается за Жан-Ноэлем Барро, а министерство юстиции все также будет возглавлять один из давних соратников нынешнего президента Жеральд Дарманен.

Имена остальных членов правительства будут оглашены на следующей неделе, общая численность кабмина, по данным СМИ, не превысит 25 человек. Как сообщил Мулен, глава государства проведет заседание совета министров с новым составом правительства в понедельник в 16:00 по местному времени (17:00 мск).