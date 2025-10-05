Трамп заявил, что в США уже начались увольнения госслужащих из-за шатдауна

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что приостановка финансирования работы федерального правительства спровоцирована его политическими оппонентами из Демократической партии

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Увольнения госслужащих в условиях приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна) в США уже начались. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

"Это уже происходит", - заявил Трамп в ответ на вопрос о том, когда начнутся увольнения госслужащих. Глава американской администрации, слова которого приводят журналисты пресс-пула Белого дома, добавил, что шатдаун спровоцирован позицией его политических оппонентов из Демократической партии. "Это их, а не наш шатдаун", - заявил он.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 2 октября заявила, что администрация Трампа в условиях шатдауна уволит тысячи государственных служащих. Ранее, как сообщила газета Politico, директор Административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Воут уведомил республиканцев в Палате представителей Конгресса о том, что администрация планирует уже в ближайшие несколько дней начать массовые увольнения и сокращения сотрудников федеральных ведомств из-за шатдауна. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь подтвердил, что Белый дом намерен воспользоваться шатдауном для дальнейшего сокращения американского госаппарата.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.